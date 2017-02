Proces zaak Epskamp moet over

Op 21 januari 2005 werd het lichaam van Paul Epskamp aangetroffen langs de snelweg, bij Loenersloot.

ENKHUIZEN - Het proces over de marteldood van Schagenees Paul Epskamp moet over. Dat besliste het Europese Hof. Ab H. uit Enkhuizen is blij dat hij alsnog zijn, volgens hem, onschuld kan bepleiten.

Door Arno Ruitenbeek - 18-2-2017, 13:07 (Update 18-2-2017, 13:19)

Alsof hij al was vrijgesproken. Zo voelde het voor de 69-jarige Enkhuizer, nadat een van zijn advocaten hem een mail had gestuurd. Na jaren in spanning te hebben gezeten, kreeg hij eindelijk de bevestiging dat het Europese Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg hem in het...