Jeugd ’ontdekt’ gemeenschapsveiling in Zwaagdijk-Oost

Foto aangeleverd Dirk, Hermien en Gerard (v.l.n.r.) in de bloemetjes.

ZWAAGDIJK-OOST - De 66e editie van de Gemeenschapsveiling in Zwaagdijk-Oost bracht vrijdagavond ruim 35.000 euro op en dat betekent dat de stijgende lijn er weer in zit, concludeert voorzitter Jan Oudeman.

Door Eric Molenaar - 18-2-2017, 12:49 (Update 18-2-2017, 13:19)

Hij ziet steeds meer jeugd toestromen. ,,Dat zijn goede kopers, cluppies die elkaar gek maken.’’ Zo ging er pokeravonden voor 140, 150 euro per persoon weg en kaartavonden voor ruim 100 euro. Ook de casino-avond scoorde goed. De origineelste koopjes waren ’Alle feestdagen in één dag’, aangeboden door vijf stellen en het Boerderijconcert van Jan en Ida Klaver.

De opbrengst wordt verdeeld onder de kerk en verenigingen in het dorp. Oudeman: ,,We staan er elk jaar weer versteld van dat 120 tot 130 kopers, in een dorp met 1150 inwoners, dit voor elkaar brengen.’’

Een aantal mensen is gehuldigd. Gerard Korver en Dirk Laan omdat ze 25 jaar lid zijn van het Comité Gemeenschapsveiling. En in het bijzonder Hermien Sijm-Wissink, voor 40 jaar trouwe dienst. Zij is al sinds 1977 bestuurslid - ,,De eerste vrouw in een mannenbolwerk’’ - en doet onder meer alle pr. Oudeman: ,,Zij is zeer betrokken en van onschatbare waarde voor het comité.’’

Hermien Sijm (69) kwam er bij toen haar schoonvader stopte. ,,Hij wist nog wel iemand.’’ Ze doet het graag. ,,Het is niet het hele jaar rond een belasting, maar van november tot begin maart. Ik vind het een belangrijk fenomeen voor de leefbaarheid van het dorp. Belangrijk dat je veel met en voor elkaar kunt doen.’’