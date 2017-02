Vluchtende man achterhaald in Zwaag

BLOKKER - Zaterdagmorgen in alle vroegte is bij een politie-actie op de grens van Blokker en Zwaag een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden.

Door Eric Molenaar - 18-2-2017, 12:27 (Update 18-2-2017, 12:32)

De man was politiemensen rond 3 uur opgevallen omdat hij er in zijn auto met hoge snelheid vandoor ging zodra hij hen zag. De politie ging er achteraan, maar verloor hem uit het oog.

Direct werden wegen in de omgeving geblokkeerd. Bij de speurtocht die volgde werd de auto aangetroffen op de Hoge Weere in Zwaag, maar er zat niemand in. Geruime tijd later werd ook de man gevonden.

De politie heeft hem meegenomen naar het bureau en onderzoekt nu wat de reden was dat hij vluchtte.