Filmende getuige helpt bij aanhouding van drankrijder in Medemblik

MEDEMBLIK - Een 28-jarige man is zaterdag rond 01.15 uur aangehouden in Medemblik voor rijden onder invloed. Agenten troffen de verdachte met zijn scooter op de Westerzeedijk.

Dit na een melding dat er een scooter onderuit was gegaan.

Een oplettende getuige had gezien en gefilmd dat de man was gevallen met zijn scooter. Agenten troffen de man bij zijn voertuig op een bruggetje bij de Westerzeedijk. De man was onder invloed van alcohol en liet tijdens het gesprek met de agenten zijn helm in het water vallen.

Mede dankzij de beelden van de getuige is de man aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Naast het rijden onder invloed was de man niet in het bezit van een rijbewijs.