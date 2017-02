RSG: ruim 8000 euro voor CliniClowns

Foto Theo Groot Leerlingen van de RSG op de slackline. Rechts Margriet Bakker van de organisatie van de goede doelendag.

ENKHUIZEN - De goede doelendag van de RSG Enkhuizen heeft dit jaar ruim achtduizend euro opgebracht voor de CliniClowns. De hele school was gevuld met marktkraampjes en in de lokalen waren allerlei activiteiten om op een leuke manier geld bij elkaar te brengen.

Door Theo Groot - 17-2-2017, 19:35 (Update 17-2-2017, 19:35)

Het goede doel was door de leerlingen zelf bepaald. De organisatie was in handen van vijf leerkrachten, maar de invulling werd verzorgd door zowel leerkrachten als leerlingen. In Enkhuizen en omgeving zijn, gezien de aangeboden waren, de afgelopen dagen...