Strijd om toestaan rolstoel in buurtbus Enkhuizen

ENKHUIZEN - De SP in Enkhuizen maakt zich hard voor het toestaan van rolstoelen in de vernieuwde buurtbussen. De fractie heeft vragen gesteld aan het college over het verbod van de provincie en Connexxion om als rolstoeler de buurtbus te nemen.

Door Tanja Koopent.koopen@hollandmediacombinatie.nl - 17-2-2017, 17:54 (Update 17-2-2017, 18:14)

Ook in Medemblik en Stede Broer roeren fracties zich. Binnen Provinciale Staten zijn partijen opgestaan die vragen gesteld hebben aan de gedeputeerde over de gang van zaken.

In de oude buurtbus konden geen rolstoelen, kinderwagens of rollators mee, maar toen werd al...