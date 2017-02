Stek George Baker en Coen te koop

Archieffoto George Baker Bekijk Fotoserie

HOORN - De Gravenstraat 23 in hartje Hoorn staat te koop. Het is niet zomaar een plek. Zanger George Baker werd hier geboren en woonde er tot zijn dertiende. Ook Jan Pieterszoon Coen, de gouverneur-generaal van de Oostindische Compagnie, zou op deze plek zijn geboren en getogen. ,,We hebben al veel kijkers gehad’’, zegt verkoopster Marijke Bobeldijk-Ursem. ,,Maar ze vinden dit huis allemaal te oud.’’

Door Cees Beemsterc.beemster@hollandmediacombinatie.nl - 17-2-2017, 19:52 (Update 17-2-2017, 19:52)

‘Het witte huisje’, zoals George Baker vorig jaar zijn ouderlijk huis op televisie noemde, staat te koop...