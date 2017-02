Schaats4daagse met medaille

HOORN - IJsbaan De Westfries houdt in de voorjaarsvakantie een schaats4daagse voor jong en oud.

17-2-2017

Van maandag tot en met vrijdag kunnen deelnemers tussen 13 en 16 uur vier dagen 10, 20, 40 of zelfs 60 rondes van 400 meter rijden. Op vrijdag is er een slotfeestje. De sportieve prestatie wordt beloond met een medaille. Jeugd tot en met 16 jaar betaalt 14,50 euro, volwassenen 17,50 euro. Dit is inclusief viermaal entree, medaille en consumptie op de laatste dag.

Verder is er knutselen en kinderbingo in De Westfries en op de vrijdagavond is, terug van weggeweest, het discoschaatsen voor de jeugd tot en met 18 jaar. Op 22, 23 en 24 februari is er een springkussen voor de kleintjes.

Het complete programma voor de voorjaarsvakantie in De Westfries staat op www.optisport.nl