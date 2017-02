Bedrijvengroep zet streep door collectieve claim N23

Foto Holland Media Combinatie Heijmans heeft het werk hervat, hier voor de geluidswal in Scharwoude.

HOORN - De Westfriese Bedrijvengroep (WBG) zal de aangekondigde gezamenlijke schadeclaim wegens de vertraging van het werk aan de Westfrisiaweg/N23 niet indienen. Dat zei voorzitter Hans Huibers vrijdag in reactie op het nieuws dat de provincie en wegenbouwer Heijmans hun geschil hebben bijgelegd. Het werk aan de weg is hervat.

Door Eric Molenaar - 17-2-2017, 19:00 (Update 17-2-2017, 19:14)

Huibers zegt een van de eersten te zijn geweest die gedeputeerde Post feliciteerde met het resultaat. ,,En via haar alle bewoners en bedrijven. Voor de regio is dit een grote stap. We...