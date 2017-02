Steunpilaren van Gabberweek

Foto Marcel Rob De drie steunpilaren gebroederlijk bij elkaar (vlnr) Jacco Bes, Jan de Jong en Sjaak Kalverboer.

HOOGWOUD - Zonder toewijding van de vrijwilligers zou de Gabberweek niet kunnen bestaan. Een portret van drie van de trouwste steunpilaren van de Gabberweek. Bakker Jacco Bes in Spanbroek, Jan de Jong, uitbater van partycentrum Opstap in Hoogwoud en Sjaak Kalverboer eigenaar van Sportcentrum De Weijver in Hoogwoud.

Door Leo van Gelderen - 17-2-2017, 21:31 (Update 17-2-2017, 21:31)

Ook editie nummer 22 zijn ze weer van de partij. Voor Jacco Bes is het de zestiende keer dat hij meedoet. Hij verzorgt de catering tegen een fikse korting en tijdens de Gabberweek komen...