Hoornse verdachte van seksuele uitbuiting meisje (17) vrij

HAARLEM - Twee mannen uit Beverwijk en Hoorn die ervan worden verdacht dat ze een 17-jarig meisje hebben uitgebuit door haar als prostituee in een hotel in Akersloot te laten werken, zijn door de rechtbank in Haarlem vrijgelaten.

Door Frits Verhagen - 17-2-2017, 15:10 (Update 17-2-2017, 15:10)

De rechters sloten niet uit dat de verdachten uiteindelijk geen hogere straf zullen krijgen dan de drieënhalve maand die beiden in voorarrest hebben uitgezeten.

Justitie verdenkt het tweetal, de 22-jarige Michael T. uit Beverwijk en de 23-jarige Gianni L. uit Hoorn, ervan dat ze het...