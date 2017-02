Stede Broec start met herstel kademuren van De Kolk

BOVENKARSPEL - Het langverwachte herstel van de kademuren van De Kolk in Broekerhaven gaat dinsdag 21 februari van start. Wethouder Ton Schuitemaker mag het startschot geven.

Door Tanja Koopen - 17-2-2017, 14:33 (Update 17-2-2017, 14:33)

Een jaar geleden bleek uit inspectie vrij onverwacht dat de kademuren in de haven van Broekerhaven onder water er bar slecht aan toe waren. Herstel zou behoorlijk in de papieren lopen. Vervolgens moest nader onderzoek uitwijzen wat de beste methode voor herstel was. Recente inspectie met onder meer duikers heeft duidelijk gemaakt dat de kademuren op...