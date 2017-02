Tegel tegen zinloos geweld voor Nadine weer ’in de loop’

HOORN - Onder het oog van Jacques en Wanda Beemsterboer is vrijdagmorgen bij de ingang van het kantoor van het Noordhollands Dagblad in Hoorn een tegel met lieveheersbeestje geplaatst.

Door Eric Molenaar - 17-2-2017, 12:17 (Update 17-2-2017, 12:20)

Het was een herplaatsing. De steen was tien jaar geleden bij het hoofdkantoor in Alkmaar gelegd, na de moord op Jacques’ en Wanda’s dochter Nadine. Het symbool tegen zinloos geweld was aangeboden door de collega’s van Nadine, die op de afdeling Lezersservice een zaterdagbaantje had.

Nu het hoofdkantoor vanwege reorganisatie is gesloten, is voor de steen een goede plek gezocht. Die werd gevonden in Hoorn, waar de familie Beemsterboer woont. De ouders van Nadine zijn blij dat de tegel zijn boodschap ’in de loop’ kan blijven brengen. Jacques: ,,Ik denk dat iedereen dit symbool tegen zinloos geweld kent en de betekenis weet.’’