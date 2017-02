Consultatiebureaus Abbekerk en Andijk inzet politieke strijd

WOGNUM - Gooit Medemblik geld over de balk of wordt er een noodzakelijke voorziening opengehouden voor een kwetsbare groep inwoners. Het lot van de consultatiebureaus van Abbekerk en Andijk blijft inzet van een politieke strijd. Met gezinspartij het CDA in een opvallende positie: die vindt dat de bureaus wel kunnen sluiten.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 16-2-2017, 23:23 (Update 16-2-2017, 23:23)

Eind vorig jaar raakte wethouder Joset Fit in problemen toen ze de gemeenteraad voor het blok zette met de sluiting van beide bureaus. Abbekerk zou direct dichtgaan, Andijk had nog een...