BankGiro Loterij gul voor Zuiderzeemuseum en Museumstoomtram

Foto Martine de Winter Directeur Stephan Warnik en voorzitter Luzette Wagenaar van de raad van toezicht tonen trots de drie royale cheques die het Zuiderzeemuseum heeft ontvangen.

ENKHUIZEN - De kas van het Zuiderzeemuseum uit Enkhuizen is donderdag tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij flink gespekt. Bovenop de jaarlijkse bijdrage van 500.000 euro en de 163.494 euro die het museum verdiende met ledenwerving, werd een extra bedrag van 580.000 euro toegekend voor het nieuwe, jaarlijks terugkerende familie-evenement Zuiderzeelicht.

Door Paul Gutter - 16-2-2017, 18:17 (Update 16-2-2017, 18:30)

Directeur Stephan Warnik nam de cheque tijdens het Goed Geld Gala in ontvangst. ,,Het is fantastisch dat we door deze extra toekenning kunnen starten met een heel nieuwe manier van erfgoedverhalen vertellen. Daarbij zullen bijzondere projectietechnieken voor het eerst op deze manier in Nederland gebruikt gaan worden.’’

Ook de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik kreeg een fiks bedrag, namelijk de jaarlijkse bijdrage van 200.000 euro en een extra ledenwerfbijdrage van 16.017 euro.

Beide musea zijn al een aantal jaren vaste partner van de BankGiro Loterij, wat inhoudt dat zij onder hun bezoekers ook actief nieuwe leden werven voor de BankGiro Loterij. In ruil hiervoor ontvangen de musea de helft van het maandelijkse lotbedrag dat deelnemers betalen.