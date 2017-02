IVN brengt de natuur bij de ouderen

Foto Toos Brink Letterlijk de natuur op tafel

BOVENKARSPEL - Vergeten groente, houten schaatsen of een opgezet roodborstje. Het IVN brengt met de Natuurkoffer de natuur bij ouderen thuis, die zelf niet meer de natuur kunnen opzoeken. Een groot succes.

Door Tanja Koopen - 16-2-2017, 18:16 (Update 16-2-2017, 18:17)

De Natuurkoffer is geïntroduceerd door IVN Nederland. Verschillende afdelingen van de natuurorganisatie besloten verpleeg- en verzorgingstehuizen in den lande te bezoeken, om ouderen die niet meer zelfstandig de natuur in kunnen toch met de natuur in aanraking te brengen.

En dat is heel belangrijk, benadrukt Marianne Ouwerkerk. ,,Afhankelijk van de seizoenen...