Vrees voor liftloos weekeinde bij Lamoraal

Foto Theo Groot Bewoners Jeanne Weel-Koning en Paul Knol bij de deur van de defecte lift op de vierde verdieping. Foto Theo Groot

GROOTEBROEK - De bewoners van ’Lamoraal’, het woongebouw aan de Industrieweg in Grootebroek, zitten sinds woensdagmiddag met een kapotte lift. Al eerder was de installatie een weekeinde buiten gebruik en ze vrezen een herhaling. Voor de oudere bewoners is de lift pure noodzaak om hun appartement te kunnen verlaten. De Woonschakel zegt er alles aan te doen om de zaak voor het weekeinde op te lossen.

Door Theo Groot - 16-2-2017, 20:14 (Update 16-2-2017, 20:14)

Paul Knol (73) woont op de bovenste verdieping. Hij is nog goed ter been maar heeft...