Hoorn breekt beloftes onderhoud loopbrug

Foto Holland Media Combinatie De brug tussen Dekamarkt in winkelcentrum Grote Beer (links) en de flats aan de Poolster.

HOORN - Vervolg regiovoorpaginaDe gemeente Hoorn heeft bewoners van de Poolster in de wijk Grote Waal meermalen beloofd dat de loopbrug tussen hun woningen en winkelcentrum Grote Beer zou worden opgeknapt. In werkelijkheid is dit nooit gebeurd en dreigt de brug, die de bewoners als verbinding willen behouden, nu zelfs compleet te verdwijnen.

Door Cees Beemsterc.beemster@hollandmediacombinatie.nl - 16-2-2017, 18:13 (Update 16-2-2017, 18:13)

De bewoners van de Poolster en de Astronautenweg hebben weinig vertrouwen meer in het college van Hoorn, zo schrijft het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Poolster in een...