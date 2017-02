GFT-bak binnenstad Enkhuizen stroomt al snel over

eigen foto De nieuwe gft-bak: ingehaald door zijn eigen succes.

ENKHUIZEN - Het succes is tegelijkertijd de valkuil tijdens de proef met het gescheiden ophalen van afval in de omgeving van de Oosterhaven in Enkhuizen. Want de groene bakken bleken binnen de kortste keren stampvol: tot ergernis van de buurt. Ze worden nu eerder geleegd.

Door Tanja Koopent.koopen@hollandmediacombinatie.nl - 16-2-2017, 18:07 (Update 16-2-2017, 18:07)

Jaap Lub snapt niet dat voor de proef déze plekken zijn uitgekozen om de gifgroene container voor gft-afval te plaatsen. Hij kijkt uit op de overvolle afvalbak, die vlak bij de Oosterhaven staat. ,,Hij was al snel...