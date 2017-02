Isa mag naar Disneyland

Foto Roy Beusker Isa krijgt de cheque van zanger Wolter Kroes.

AMSTERDAM - De 9-jarige Isa op den Kelder uit Sijbekarspel kreeg woensdag in hotel Krasnapolsky in Amsterdam een geweldige verrassing. Ze mag met haar ouders en haar broertjes Lars en Stijn naar Disneyland Parijs.

Isa is door het dolle heen als ze hoort dat haar droom uitkomt. ,,Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik ken het pretpark alleen van de televisie. Ik ben zelfs nog nooit naar het buitenland geweest.’’ Ze wil dolgraag met Mickey Mouse op de foto en dat gaat zeker gebeuren.

Isa heeft de spierziekte SMA en zit in een elektrische rolstoel. Ze is sinds haar vierde jaar al ambassadeur van het Prinses Beatrix Spierfonds. Het fonds had Isa voorgedragen bij het Vriendenfonds van de Vriendenloterij, die hartenwensen uit laat komen van kinderen die iets extra’s verdienen.