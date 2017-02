Alles veranderde, behalve de lol

Foto Theo Groot ’Stanno venendo’: v.l.n.r. staand: Annemiek Groot en Carla Beers, zittend: Margreet Bakker, Evelien Kenter, Margreet Broersen, Lia Zwan en Ina Dudink.

LAMBERTSCHAAG - Werken in de zorg is geen beroep, het is een roeping. Daar zijn de dames het wel over eens. Alsof het niks is vertellen zij over doorligplekken, poep, pies en een tijd zonder tilliften. Maar het zorgen voor mensen en vooral de lol met elkaar maken dat de meiden van ’Stanno venendo’ met veel plezier terugkijken op hun opleiding.

Door Anouk Haakmana.haakman@hollandmediacombinatie.nl - 17-2-2017, 7:00 (Update 17-2-2017, 7:00)

’Stanno venendo’ is nog steeds de naam van hun groep. Eind jaren zeventig hadden zij een Italiaanse mede-student, die steeds ’stanno...