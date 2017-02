Fietsbenefiet rond de Omringdijk

Foto Rideforcharity De fietsers werden in 2015 feestelijk onthaald bij het Westfriesgasthuis.

MEDEMBLIK - Een sportieve uitdaging koppelen aan een goed doel, het is een combinatie die al jaren werkt. Rideforcharity komt met een West-Friese variant van Spieren voor Spieren of de Alpe d’Huzes: één, twee of - hou je vast - drie keer een rondje Omringdijk fietsen op 1 juli. Het goede doel is binnen de Omringdijk te vinden: de wielrenners fietsen een educatieve speeltafel bij elkaar voor de kinderafdeling van het Westfriesgasthuis.

Door Connie Vertegaal - 16-2-2017, 17:45 (Update 16-2-2017, 17:46)

,,Iedere fietser kan op 1 juli een passende uitdaging bij...