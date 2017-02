RSG Enkhuizen in actie voor Cliniclowns

ENKHUIZEN - De leerlingen van de Regionale Scholen Gemeenschap (RSG) in Enkhuizen zamelen vrijdag 17 februari geld in voor het door hen zelf gekozen goede doel Cliniclowns.

Door Paul Gutter - 16-2-2017, 13:01 (Update 16-2-2017, 13:21)

De goede doelendag start al om 6 uur met een gesponsorde zwemmarathon in de Kloet, waar leerlingen minimaal 20 banen zwemmen.

Vanaf 10 uur zijn er tal van activiteiten in en om de school aan het Boendersveld, zoals een freerunparcours in de kleine gymzaal, een zaalvoetbaltoernooi in de Drecht en allerlei workshops, van kungfu tot zelf telefoonhoesjes maken.

Ook is er onder meer een bioscoop, darttoernooi, racesimulator, FIFA-toernooi, een rommel- en boekenmarkt in de grote aula, tal van optredens, een verloting en worden allerlei lekkernijen verkocht. De dag eindigt om 14 uur.