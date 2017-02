Geen geklieder met lijm meer op verkiezingsborden Hoorn

Foto Holland Media Combinatie Nieuwe verkiezingsborden in Hoorn, hier op de rotonde Willemsweg.

HOORN - Op verschillende strategische plekken in Hoorn is een nieuw type verkiezingsbord verschenen. Geen gedoe meer met papier en lijm: alle deelnemende partijen aan de landelijke verkiezingen zijn er keurig op voorgedrukt.

Door Jaap Stiemer - 16-2-2017, 12:59 (Update 16-2-2017, 13:21)

De verkiezingsborden, zogeheten trotters, zijn dubbelzijdig, worden dezer dagen op tien plekken in Hoorn geplaatst, voornamelijk op kruispunten en bij rotondes in doorgaande routes geplaatst.

Op het recyclebare vinyldoek zijn in Hoorn 24 partijen vertegenwoordigd, van de VVD tot de Vrije Democratische Partij. Vier partijen die wel aan de landelijke verkiezingen meedoen, staan niet op de borden in Hoorn. Dat komt omdat ze in het kiesdistrict Den Helder, waaronder Hoorn valt, niet deelnemen.

Hoorn heeft voor deze vorm van aandacht vragen voor de verkiezingen gekozen boven de traditionele houten borden, waarop de partijen zelf met plaksel hun posters kunnen lijmen. Na deze verkiezingen bekijkt Hoorn of dit bevalt en ook bij volgende verkiezingen kunnen worden gebruikt.

De inwoners van Hoorn krijgen hun stempas uiterlijk op 1 maart in de bus. Ditmaal zonder enveloppe, wat een forse papierbesparing oplevert van ongeveer 56.500 stuks.

Een week voor de verkiezingen verspreidt de gemeente huis-aan-huis de kandidatenlijsten. Op www.kiesraad.nl hiervan ook een overzicht.