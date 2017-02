Regio opgelucht over herstart werk N23

Gedeputeerde Elisabeth Post.

BOVENKARSPEL - Een applaus, woensdagavond in Het Postkantoor voor de gedeputeerde: Zo werd het nieuws dat de impasse over de aanleg van de N23 voorbij is, ontvangen door raadsleden uit de regio.

Door Fokke Zaagsma - 15-2-2017, 22:42 (Update 15-2-2017, 22:42)

Dat applaus was bestemd voor gedeputeerde Elisabeth Post (VVD), die een aantal maanden geleden al had toegezegd om tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst te komen praten over de Westfrisiaweg. ,,En dat had makkelijk een affakkelpraatje kunnen worden”, erkende de gedeputeerde laconiek. ,,Maar dan nog was ik hier ook over deze weg...