’Road Trippin’ in Het Park in Hoorn: ’We willen allemaal wel een Sjoerd’

Foto Theo Groot Scene uit ´Road Trippin´ woensdagmiddag in Schouwburg Het Park.

HOORN - Jongeren worstelen zo met hun eigen problemen. Van pesten tot verslaving, van huiselijk geweld tot ’anders zijn’. Theatergroep ’The Passengers’ maakte hier de indringende interactieve voorstelling ’Road Trippin’ over. Woensdag werd deze in Schouwburg Het Park vertoond aan ruim 200 jongeren, docenten en jongerenhulpverleners.

Door Jannelies Blommaert - 15-2-2017, 21:00 (Update 15-2-2017, 21:02)

De vier acteurs - vrienden in het verhaal - gaan terug naar de middelbare schooltijd. Herkenbaar, voor de bezoekers. Want door de decennia heen is er toch ook weer niet zo heel veel veranderd, zo blijkt....