Werk aan Westfrisiaweg wordt hervat: provincie en Heijmans leggen ruzie bij

HOORN - Het werk aan de Westfrisiaweg wordt weer opgepakt. De provincie Noord-Holland en aannemer Heijmans hebben de ruzie bijgelegd.

Door Martin Menger - 15-2-2017, 18:35 (Update 15-2-2017, 19:14)

Dat maakte de provincie bekend op de eigen website. Er zijn afspraken gemaakt over de verdere planning en uitvoering van de aanleg van de vierbaans weg tussen Heerhugowaard en Bovenkarspel.

Onenigheid over het project en een dreigende arbitragezaak zetten de bouwer lange tijd onder druk. Die zaak is nu van de baan, zo meldde het bedrijf woensdag nabeurs.

Vorig jaar werd het werk abrupt stil gelegd omdat Noord-Holland en Heijmans het oneens werden over de extra kosten voor de weg, vanwege een te slappe ondergrond. het verschil zou gaan om een bedrag tussen de 25 en 40 miljoen euro.

Dossier: Lees hier alles over de Westfrisiaweg (N23)

De Westfrisiaweg (N23) wordt de nieuwe verbinding tussen Alkmaar en Enkhuizen. Een groot deel van het werk ligt stil door een conflict tussen de provincie Noord-Holland en bouwonderneming Heijmans.

Lees verder...

Maar de patstelling is na ‘ intensief overleg’ nu weer van tafel. Heijmans hervat met onmiddellijke ingang de werkzaamheden aan de N23 Westfrisiaweg”, aldus een verklaring in het provinciehuis: ,,Heijmans verwacht de weg eind 2018 open te kunnen stellen voor het verkeer. Ook wordt de lopende arbitragezaak opgeschort.”

Die arbitrage was al aangevraagd bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Dat betekent dat Heijmans binnenkort weer aan de slag gaat langs het hele traject, onder meer rond de knelpunten bij Obdam, De Goorn, Zwaag, Hoogkarspel en Grootebroek.

Zo worden bij de Streekweg in Hoogkarspel en onder de Binnenwijzend grote tunnelbakken aangelegd, waar het nieuwe trachee van de Westfrisiaweg de oude lintbebouwing zal kruisen.

In de afgelopen maanden kwamen vanuit de regionale politiek steeds meer klachten over de gevolgen van het geschil.

Voor het N23-project was een boeteclausule van 10 procent van de bouwsom afgesproken als bepaalde opleverdata niet zouden worden gehaald. Heijmans zegt daar nu nog niets over, maar laat weten donderdag voor opening van de beurs de financiële consequenties van het akkoord toe te lichten. Het bedrijf leverde sinds eind oktober al ruim 20 procent aan beurswaarde in.