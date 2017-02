Roep om plan tegen parkeerdruk Enkhuizen

ENKHUIZEN - Het Toeristisch Platform Enkhuizen (TPE) vindt dat burgemeester en wethouders snel met nieuwe plannen moeten komen om de parkeerdruk in Enkhuizen te verlagen. Dat schrijft TPE-voorzitter Jan Moojen in een brief aan het college.

Door Paul Gutter - 15-2-2017, 17:20 (Update 15-2-2017, 18:05)

In het TPE zitten partijen als Sprookjeswonderland, Zuiderzeemuseum, Compagnieshaven, Museumstoomtram Hoorn-Medemblik en Rederij V&O. Ook de gemeente en de VVV zijn vertegenwoordigd. Aanleiding voor de brief is een recent overleg en de evaluatie parkeren 2016.

’Doel van de parkeernota 2005-2015 was om een autoluwe binnenstad te creëren....