Hogere rioolheffing komt als ’donderslag bij heldere hemel’

ENKHUIZEN - De politiek in Enkhuizen is deze week flink geschrokken van het gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021. Daaruit blijkt dat de kosten voor het riool de komende jaren flink stijgen en de rioolheffing dus ook fors omhoog moet. ,,Dit komt als een donderslag bij heldere hemel’’, sprak Jur Visser (CDA) in de raadscommissie grondgebied.

Door Paul Gutter - 15-2-2017, 16:00 (Update 15-2-2017, 16:00)

De kostenstijging wordt vooral veroorzaakt doordat Enkhuizen op termijn veel naoorlogse rioleringen in de buitenwijken moet gaan vervangen. Maar uit het rioleringsplan wordt ook pijnlijk duidelijk dat Enkhuizen gewoon...