Verdubbeling rioolheffing in Enkhuizen

ENKHUIZEN - Inwoners van Enkhuizen gaan vanaf 2018 fors meer rioolheffing betalen. Als de gemeente zijn tarieven in de toekomst kostendekkend wil houden, dan moeten deze in de periode 2018-2034 ieder jaar met 5 procent stijgen.

Door Paul Gutter - 15-2-2017, 16:00 (Update 15-2-2017, 16:41)

Uiteindelijk resulteert dit in een ruime verdubbeling. Huishoudens betalen nu 149,52 euro per jaar, in 2034 zal dit bedrag met het huidige prijspeil zijn opgelopen tot 356,25 euro. Dat blijkt uit het gemeentelijk rioleringsplan voor de periode 2017-2021 dat deze week werd besproken in de gemeentepolitiek. Over de definitieve tarieven voor 2018 besluit de gemeenteraad overigens pas later dit jaar.