Autobrand Grootebroek heeft grote impact op buurt

Foto Theo Groot De drie uitgebrande auto's op de Stetse in Grootebroek.

GROOTEBROEK - Het volledig uitbranden van drie personenauto’s op de Stetse in Grootebroek heeft een grote impact op de buurt. Even voor vier uur woensdagmorgen werd de brand ontdekt door een buurtbewoner die naar het toilet moest. De brand ging gepaard met flinke knallen van de banden en airbags. De woning vlakbij de auto’s liep schade op. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Door Theo Groot - 15-2-2017, 15:08 (Update 15-2-2017, 15:08)

De buurman op nummer 10 die de rode gloed als eerste waarnam, alarmeerde de brandweer en...