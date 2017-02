Drie auto’s in brand, woning ontruimd in Grootebroek

GROOTEBROEK - Drie auto’s zijn in de nacht van dinsdag op woensdag in vlammen opgegaan in Grootebroek. Een nabijgelegen woning werd uit voorzorg ontruimd.

Een van de brandende voertuigen was naar voren gerold richting de woning en daarom werd besloten om de bewoners te vragen het pand te verlaten. De ontruimde woning liep lichte brandschade op. De voertuigen gingen allen verloren.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bewoners van omliggende woningen werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden in verband met de hevige rook.