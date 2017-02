Kurk in Hoorns kunstgras dankzij emotie

HOORN - Voetbalclub de Blokkers kan komende zomer de aanleg van twee kunstgrasvelden tegemoet zien, en ook Always Forward mag rekenen op een nieuw kunstgrasveld. Met als dempend materiaal geen rubberkorrels maar kurk. Na alle ophef over de gezondheidsrisico’s van het rubbergranulaat voor de voetballers wil een raadsmeerderheid extra geld steken in het duurdere kurk.

Door Cees Beemsterc.beemster@hollandmediacombinatie.nl - 14-2-2017, 23:16 (Update 14-2-2017, 23:16)

Die ophef is in Hoorn van doorslaggevend belang om in elk geval de eerste drie kunstgrasvelden met rubberen korrels te vervangen door kunstgras met kurk. Wethouder Ben...