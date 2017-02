Enkhuizer politiek blij met brouwerij, bang voor ’willekeur’

ENKHUIZEN - De politiek in Enkhuizen is blij met de plannen voor stadsbrouwerij De Werf in de voormalige bowling op de Paktuinen 4-6. Maar dit gegeven voedde dinsdagavond in de raadscommissie grondgebied wel een heel andere discussie. Namelijk hoe voorkom je als gemeente bij het willen afwijken van bestemmingsplannen de schijn van willekeur of - nog veel erger - vriendjespolitiek?

Door Paul Gutter - 14-2-2017, 23:00 (Update 14-2-2017, 23:00)

Het plan van horeca-ondernemer en brouwer Rick Post behelst een bierbrouwerij met proeflokaal en evenementenruimte, en buiten een terras en parkeerterrein. Het...