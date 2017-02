’Grootste vrijwilliger’ Showband Hoorn krijgt Eenhoornspeld

Foto Henk de Weerd Eenhoornspeld voor Piet Stam, met links zijn vrouw en rechts wethouder Judith de Jong.

HOORN - ,,Onze grootste vrijwilliger. Nooit te beroerd om een klussie te doen. Hij kan bijna zijn bed hier wel neerzetten, is er bijna elke dag!’’ Mirjam Guichelaar van Showband Hoorn komt woorden tekort om Piet Stam op waarde te schatten.

Het feit dat hij precies veertig jaar instructeur is bij de showband - ’Lid is hij al langer, maar dat staat niet precies geregistreerd’ - was voor haar aanleiding om bij de gemeente een speciale onderscheiding te vragen. Koninklijk onderscheiden is Stam al in 2011, voor zijn verdiensten voor de Erika Kapel én de Showband. De gemeentelijke Eenhoornspeld, die had hij nog niet. Wethouder Judith de Jong (rechts op de foto) kwam gisteravond speciaal naar de repetitie om dit blijk van waardering voor Stams enthousiasme en inzet uit te reiken. Voor Piet Stam (midden, met links zijn vrouw) was het een grote verrassing.