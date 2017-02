Bierbrouwer kan aan de slag

Foto Henk de Weerd De brouwinstallatie wordt met een heftruck de nieuwe brouwerij in gereden.

MEDEMBLIK - Drie kloeke ’camions’ kwamen dinsdag vanuit België naar Medemblik. Ze leverden de vergistingsketels en de brouwinstallatie voor Stadsbrouwerij Radboud.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 14-2-2017, 17:29 (Update 14-2-2017, 17:29)

Jelle Aay stond er met zijn neus bovenop toen de roestvrijstalen ketels de voormalige garage werden ingereden. De Hoornaar is de brouwer van Radboud. Hij heeft jaren ervaring als brouwer van speciaalbieren. ,,Ik ben thuis in de keuken begonnen, maar ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Ik werkte bij de Jopenkerk in Haarlem en bij brouwerij ’t IJ...