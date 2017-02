School in Hoorn jaagt op verspreider rapportcijfers via website

HOORN - De laatste rapportcijfers van 123 vwo-leerlingen van het Oscar Romero in Hoorn zijn op straat beland. Dit is gebeurd nadat de cijfers afgelopen vrijdag per ongeluk naar alle leerlingen van het Oscar Romero en alle medewerkers van het overkoepelende Tabor College werden gemaild.

Een nog onbekend persoon maakte vervolgens zaterdag een website waarop hij alle cijfers plaatste. De school hoopt de dader met hulp van de politie te pakken.

De mail met de rapportcijfers van de leerlingen van 5 en 6 vwo was alleen intern bestemd voor de lesgevende docenten. Dat hij ook naar de leerlingen en de andere medewerkers van de onderwijsorganisatie werd verzonden, is volgens rector Erica van Langen van het Oscar Romero ’een menselijke, administratieve fout’.

Verwijderen

„Binnen een paar minuten ontdekten we de fout al”, zegt Van Langen tegenover het Noordhollands Dagblad. „We hebben toen direct een tweede mail naar alle leerlingen van het Oscar Romero verzonden met het verzoek de eerste mail, die niet voor hen bestemd was, te verwijderen. Ook stuurden we hun ouders een mail met het verzoek om te controleren of hun kinderen de mail hadden verwijderd.” Of iedereen dit heeft gedaan, is natuurlijk niet na te gaan.

De schoolleiding besloot vrijdag ook in persoonlijke gesprekken aan de leerlingen uit te leggen wat er nu precies gebeurd was. „Het is vooral voor de betrokken leerlingen zelf heel vervelend als een ander kan lezen wat voor cijfers jij hebt”, benadrukt Van Langen. De goed bedoelde gesprekken ten spijt; het kwaad was toen al geschied. „Iemand bouwde zaterdag een website en zette daarop alle rapportgegevens. Via het hostingbedrijf waarmee de website werd gemaakt, slaagden we erin om de website zondagavond uit de lucht te krijgen.”

Aangifte

Daarmee is voor het Oscar Romero de kous nog niet af. Dat iemand de rapportcijfers via een website heeft verspreid, neemt de schoolleiding hoog op. „Iemand anders heeft dit gedaan; niet wij als school. We zijn nog aan het achterhalen wie dit geweest is”, zegt Van Langen strijdvaardig. „We hebben maandag ook aangifte gedaan bij de politie, omdat hier illegaal gegevens van onze leerlingen zijn verspreid. De politie kan via het IP-adres van de dader diens identiteit achterhalen.”

Niet in systeem

Opvallend genoeg zegt de politie niets van de zaak te weten. „Dit zegt ons helemaal niets”, laat politiewoordvoerder Wendy Boudewijn weten. „Er is hiervan bij ons geen aangifte binnen gekomen. Die staat in elk geval niet in ons systeem.” Op het Oscar Romero lijkt de ergste commotie over de openbaarmaking van de rapportcijfers inmiddels al weer voorbij, zegt Van Langen. „De ene leerling haalt zijn schouders op, de ander nog niet. De meeste leerlingen zijn er al niet meer mee bezig.”