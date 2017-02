Scholieren Uilenburcht ’helpen handje’ in zanddepot Andijk

ANDIJK - Riet harken, wilgen knotten, snoeien; al sinds 2005 steken basisscholieren ieder jaar in februari de handen uit de mouwen in het voormalige zanddepot van Andijk, thans een natuurgebied van Staatsbosbeheer.

Door Paul Gutter - 14-2-2017, 17:23 (Update 14-2-2017, 17:27)

Ze doen dat in het kader van het project ’Handje helpen’ van milieu educatief centrum De Witte Schuur uit Enkhuizen. Twaalf scholen komen deze week in actie, zoals de Uilenburcht uit Grootebroek (zie foto’s) afgelopen maandag.

Ondanks de kou is er aan enthousiasme geen gebrek volgens Ofra Carmi van De Witte Schuur. ,,De kinderen kwamen op de fiets, pal tegen de straffe oostenwind in. Een juf van De Kuyperschool in Andijk was zelfs extra gemotiveerd, omdat zij toen ze zelf nog in groep 8 zat, dit ook al eens heeft gedaan. Geweldig toch!’’