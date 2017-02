Kroegverbod Koggenland wringt

DE GOORN -

14-2-2017

Dronken jeugd die de ene kroeg wordt uitgezet, stapt het andere café weer vrolijk binnen.

Van onderlinge afspraken over een kroegverbod lijkt in de gemeente Koggeland nauwelijks sprake. Als er al iets is geregeld, dan werkt dat in de praktijk niet omdat elke uitbater voor zijn eigen gewin gaat.

Dat liet burgemeester Rob Posthumus doorschemeren tijdens de raadsvergadering. Volgens Posthumus, verantwoordelijk voor de openbare orde, zijn de kasteleins vooral gericht op financieel gewin. ,,Als puntje bij paaltje komt, gaat omzet voor.’’

Veiligheid

De...