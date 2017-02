Op Valentijnsdag hoort een knuffel erbij

Valentijndag

HOOGKARSPEL -

Liefde is... Op Valentijnsdag wat mensen een kus, een knuffel of een chocolade-hartje geven. Zélfs voor wethouder Dirk te Grotenhuis (midden). Hij wordt hier geflankeerd door (v.l.n.r.) Aniska Sinnige, Suzanne van Groen, Rianne Appel en Rick van der Deure, namens het jongerenwerk Drechterland. Deze vier waren gisteren actief in woonzorgcentrum Noorderlandhuis en het winkelcentrum Reigerspassage in Hoogkarspel. Gewoon, om mensen die dat wilden, een warm Valentijnsdag-gevoel te geven.