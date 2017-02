Auto belandt in sloot Oude Hoornseweg Wognum

Foto’s: DNP.NU/Fer Korver Bekijk Fotoserie

WOGNUM - Een automobilist is dinsdagochtend met zijn voertuig in de ijskoude sloot langs de Oude Hoornseweg in Wognum beland. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

Ondanks dat het niet meer vroor was er toch nog enige gladheid op de weg. De automobilist kon op eigen kracht uit de auto komen. Zijn voertuig is later door een bergingsdienst uit de sloot gehaald en afgevoerd.