Zuiderzeemuseum: ’Met hand en tand verzetten’

ENKHUIZEN - Het bedrijf Ontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand BV is voorlopig nog niet uitgepraat met de direct belanghebbenden in en rond het recreatiegebied. Na afloop van de presentatie in De Nieuwe Doelen klonk vanuit de stakeholders maandagavond weliswaar een beleefd applausje voor de herinrichtingsplannen Enkhuizerzand, maar daar ging een kleine ’oorlogsverklaring’ van het Zuiderzeemuseum aan vooraf.

Door Paul Gutter - 13-2-2017, 23:29 (Update 13-2-2017, 23:29)

,,Als dit plan de exploitatie van ons museum aantast, dan zullen wij ons daar met hand en tand tegen verzetten’’, liet directeur Stephan Warnik de andere...