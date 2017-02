Grond afgebrande bowling Venhuizen houdt nog tien jaar bestemming ’horeca’

VENHUIZEN - Het terrein van de afgebrande bowling Venhuizen blijft nog eventjes braak liggen. Er komt wel een woonhuis en op de rest van het grote stuk grond blijft nog voor de komende tien jaar de bestemming ’horeca ’ op zitten.

Door Martin Menger - 13-2-2017, 22:38 (Update 13-2-2017, 22:38)

Het perceel aan de Westerbuurt is, nadat de brand was afgewikkeld, gekocht door overbuurman Rober de Wit. Die wil tegenover zijn agrarisch bedrijf een woonhuis bouwen. Probleem is dat de provincie ook nog een vinger in de pap heeft als het...