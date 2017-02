Plek voor touringcars in Hoorn lastige keus

Foto Holland Media Combinatie Hoornse raadsleden verlaten na afloop van de tocht de bus van Jan de Jong van Alpha Tours (midden, met oranje das). Bekijk Fotoserie

HOORN - Dinsdagavond praten de raadsfracties van Hoorn over de vraag waar de touringcars de passagiers van de witte vloot voortaan moeten oppikken. Maar maandag stapten zij zelf in zo’n bus van Alpha Tours om te ervaren dat het nu op alle mogelijke parkeerplekken in de binnenstad een drama is om bochten te nemen en de bus in- en uit te parkeren. ,,Overal moet de plek worden aangepast’’, concludeerde reisleider Jan de Jong van het busbedrijf. ,,Het grootste probleem is als er niet één, maar meerdere bussen staan.’’

Door Cees Beemster - 13-2-2017, 21:00 (Update 13-2-2017, 21:00)