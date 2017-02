Regionaal startersloket voor ondernemers

WERVERSHOOF - West-Friesland krijgt een regionaal Startersloket. Het loket wordt donderdag geopend en is een initiatief van Martijn Pennekamp en Joeri Goede van startersplatformen ikwordzzper.nl en Starten.nl. Het is in het leven geroepen om (oriënterende) starters in de regio op weg te helpen.

Door Van onze verslaggevers - 14-2-2017, 7:00 (Update 14-2-2017, 7:00)

Het Startersloket West-Friesland is in samenwerking met de regio West-Friesland en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord tot stand gekomen.

Mensen die een bedrijf starten moeten onderzoek doen en weten wat er op hen afkomt. Welke regels en wetten zijn er en hoe kan de gemeente hen als ondernemer helpen? Het Startersloket geeft (oriënterende) starters antwoord op vragen met betrekking tot het ondernemerschap. Dat kan online, door middel van relevante artikelen, nieuws of ondernemersverhalen uit de regio, gratis downloads, artikelen over regionale regelgeving en handige rekentools.

Ook biedt het Startersloket een agenda met evenementen en trainingen in de regio, die samen met partners worden gegeven.

Spin

De West-Friese gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec hebben zich bij het concept aangesloten, om starters te koppelen aan partners uit het regionale netwerk. Volgens initiatiefnemer en adviseur van het Startersloket, Joeri Goede, ligt daar de toegevoegde waarde. ,,Het loket fungeert als spin in het web tussen de overheid, onderwijs en het bedrijfsleven. Dit voorkomt dat starters van het kastje naar de muur worden gestuurd. Daarnaast vergroot het de kans op succesvol ondernemerschap – of kunnen oriënterende ondernemers tijdig beslissen om uiteindelijk toch niet te starten.”

Wethouder Ben Tap uit Hoorn is blij met het nieuwe initiatief: „Een starter heeft veel vragen en heeft niet de ervaring om alle belangrijke aspecten meteen te overzien.’’

De website www.startersloket.nl is vanaf 16 februari in de lucht.

De eerste trainingen worden in maart gegeven.

Meer informatie: info@startersloket.nl.