Drenkeling gered uit ijskoud water in Medemblik

MEDEMBLIK - Drie Medemblikkers hebben zondagavond een plaatsgenoot uit het ijskoude water getrokken bij de Landswerf.

Door Van onze verslaggeefster - 13-2-2017, 17:09 (Update 13-2-2017, 17:09)

IJsbrand van Belleghem en Margreet Schermer reden over de Westersingel, waar Henk van de Wetering stond te gebaren dat ze moesten stoppen. ,,Hij had die man ontdekt in het pikkedonker’’, vertelt Margreet. ,,Pas toen we met de autolichten over het water schenen zagen we hem. Hij hing aan de kant, maar het is daar zo steil en er lag sneeuw, dus hij kwam er echt niet uit.’’

De drie renden naar de overkant en trokken de man eruit. ,,We hebben hem achterin bij ons in de bus gezet en hebben hem naar huis gebracht en gezegd dat hij een douche moest nemen. Hij zei dat hij wel een half uur in het water had gelegen. Het ging zo snel. Later realiseer je je: als wij er niet geweest waren, had hij het vast niet lang volgehouden.’’