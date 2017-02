Deel vervuiling Westerhaven blijft zitten

MEDEMBLIK - Bij de sanering van de havens van Medemblik wordt niet alle verontreiniging opgeruimd. In een klein deel van de Westerhaven is de vaste bodem verontreinigd, op die plek blijft het zitten.

Door Connie Vertegaal - 13-2-2017, 17:07 (Update 13-2-2017, 17:29)

De verontreiniging wordt afgedekt met schone baggerspecie. Rijkswaterstaat en milieudienst RUD zijn akkoord met de aanpak.

Dit meldt de gemeente aan PvdA-raadslid Bert de Jong, die zich zorgen maakt over het baggerwerk. De Jong is niet gerustgesteld. ,,Waarom wordt niet alles weggehaald? Welke garantie hebben we dat die verontreiniging niet...