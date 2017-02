De nostalgie van groente en de Medemblikker tuinbouwveilingen

Archieffoto aangeleverd De groenteveiling van Medemblik, waarvan de rijke geschiedenis wordt uitgelegd tijdens een lezing in het Sint Pieter.

MEDEMBLIK - De oproep om herinneringen, spullen en foto’s van de oude groenteveilingen in Medemblik te verzamelen, heeft veel opgeleverd. Met de ’oogst’ houdt de werkgroep in samenwerking met stichting Oud Medenblick een lezing op 24 februari om 20 uur in het Sint Pieter in Medemblik.

Door Anouk Haakmana.haakman@hollandmediacombinatie.nl - 13-2-2017, 16:56 (Update 13-2-2017, 16:56)

De geschiedenis van de veiling wordt op deze avond uitgelegd. Er is zelfs oud filmbeeld opgedoken van een tuinder die zijn producten naar de veiling brengt, een nostalgisch beeld voor veel West-Friezen.

In de vorige eeuw waren...