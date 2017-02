’Gevoelige uitspraken WerkSaam horen niet in krant’

HOORN - Uitspraken van de directie van WerkSaam over gevoelige zaken horen niet in de krant thuis, maar moeten rechtstreeks aan de gemeenteraad worden gedaan. Dat vinden de fracties HOP en HSP, die hierover vragen stellen aan het college.

Door Jaap Stiemer - 13-2-2017, 16:28 (Update 13-2-2017, 16:28)

Zowel in het Noordhollands Dagblad van 23 januari als in de krant van 8 februari werd aandacht besteed aan de groei van het cliëntenbestand van WerkSaam. Deze organisatie voert namens de West-Friese gemeenten de Participatiewet uit. De Hoornse Onafhankelijke Partij is zeer kritisch over de organisatie, omdat deze reguliere betaalde arbeid zou verdringen.

WerkSaam weersprak dat in de krant: volgens de organisatie wordt er niet samengewerkt met bedrijven die alleen maar uit zijn op ’gratis handjes’ en is het belangrijkste doel mensen laten uitstromen naar regulier werk.

Het stoort HOP en de Hoornse Seniorenpartij dat WerkSaam dergelijke uitspraken doet in de krant. Ook gegevens over cliëntenaantallen en de redenen van de toename daarvan, hadden eerst met de gemeenteraad gedeeld moeten worden, voor ze in de krant kwamen. In een brief met vragen aan het college wordt hierover om opheldering gevraagd.

Ook willen beide fracties duidelijkheid over het bericht dat de raad Enkhuizen een eigen loket voor WerkSaam wil en daarom 2,1 miljoen van het budget voor de organisatie achterhoudt. ,,Naar aanleiding van dit bericht maken wij ons zorgen over de samenwerking binnen gemeenschappelijke regeling’’, aldus HOP en HSP. Het college beantwoordt de vragen binnenkort.