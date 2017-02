Uniek ’Zaans’ huisje wordt in Enkhuizen monument

Foto Theo Groot Vader Kees (links) en zoon Jelle Botman aan het slopen in Westeinde 118. In het midden Melissa.

ENKHUIZEN - De oorspronkelijke eigenaren waren ’not amused’, maar toch heeft het college van Enkhuizen besloten een bijzonder pandje aan het Westeinde 118 aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het is inmiddels verkocht.

Door Tanja Koopen - 13-2-2017, 15:54 (Update 13-2-2017, 15:54)

In het kleine, pal op de weg staande houten huisje dat in de negentiende eeuw in de Zaanse stijl werd gebouwd, woonde jarenlang Dirk Braakman. Hij vertrok vorig jaar naar een verzorgingstehuis. Zijn familie besloot vervolgens een sloopvergunning aan te vragen. Volgens zoon Jaap Braakman was dat al min...